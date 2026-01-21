Эксперт оценил шансы застрявших в Антарктиде российских альпинистов

Группа из 12 российских альпинистов не может спуститься с горы Сидли в Антарктиде из-за мощной снежной вьюги. Ситуация стала критической, поскольку человеческий организм способен выдерживать такие экстремальные условия не более десяти дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Федерации альпинистов России.
Ранее о группе россиян в Антарктиде писал телеграм-канал SHOT. Альпинисты под руководством опытных гидов Артема Ростовцева и Александра Дорожукова находятся на высоте около 1500 метров уже шестой день. Ночная температура там опускается до минус 42 градусов.
Как пояснили в Федерации альпинистов, из-за специфики антарктического климата и разреженного воздуха восхождение на четырехтысячник Сидли ощущается организмом как подъем на высоту 6−8 тысяч метров.
Собеседник агенства подчеркнул, что даже подготовленные альпинисты могут безопасно находиться в таких условиях не более десяти дней. После этого срока начинается резкое истощение организма, а если непогода затянется еще на три-четыре дня, последствия могут стать фатальными. Сейчас группа остается на месте и ждет улучшения погоды, чтобы начать спуск.