Жители Крыма смогут наблюдать парад планет

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости Крым. В среду вечером и в ночь на четверг жители и гости Крыма смогут увидеть парад планет, который образует почти прямую линию Солнце — Марс — Венера — Меркурий. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.

В 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера — слева и Марс — справа.

«Да, парад планет можно будет наблюдать невооруженным глазом. В крайнем случае, можно взять обычный бинокль. Но это только в том случае, если небо будет безоблачным», — сказал астроном.

По словам Вольвача, чтобы увидеть космическое явление, нужно будет смотреть в юго-восточном направлении. При этом парад планет можно наблюдать не только в кульминационный период, а и за некоторое время до выстраивания небесных тел.

Ранее жители Крыма наблюдали полярное сияние. Редкое для юга явление спровоцировала коллаборация огромной корональной дыры на Солнце с геомагнитной активностью.