В Башкирии построят завод по производству стальных конструкций: в него инвестируют десятки миллионов рублей

Реализация проекта запланирована на период с 2026 по 2031 год. На заводе будет создано 21 рабочее место. Компания планирует выйти на проектную мощность в 300 тонн стальных конструкций в год, что в денежном выражении к 2029 году должно составить до 58 миллионов рублей.