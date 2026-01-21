Ричмонд
В Башкирии построят завод по производству стальных конструкций: в него инвестируют десятки миллионов рублей

В Башкирии появится производство стальных конструкций за 27 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Компания «РОСТРОЙГАЗПРОМ» стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Кумертау» в Башкирии. Как сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов, предприятие планирует инвестировать более 27 миллионов рублей в создание завода по производству стальных конструкций.

По словам чиновника, в рамках проекта будет построено производство, способное выпускать стальные конструкции любой сложности для строительной, металлургической, нефтегазодобывающей и горнодобывающей отраслей.

Инвестор отмечает, что ключевыми преимуществами продукции станут легкость, прочность и возможность быстрой сборки в любых погодных условиях. Это, по его мнению, позволит ускорить строительство объектов различного назначения, повысить надежность и долговечность сооружений, а также снизить общие затраты.

Реализация проекта запланирована на период с 2026 по 2031 год. На заводе будет создано 21 рабочее место. Компания планирует выйти на проектную мощность в 300 тонн стальных конструкций в год, что в денежном выражении к 2029 году должно составить до 58 миллионов рублей.

