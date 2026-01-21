Найдена 100% альтернатива молочному сырью для изготовления кефира

Там пояснили, что ферментацию новых напитков проводили в течение 16 часов при температуре 36−38 градусов. По словам доцента кафедры пищевых и биотехнологий ЮУрГУ Светланы Меренковой, в напитках на основе семян конопли уровень рН активно снижался в период с 4 до 12 часов с 5,46 до 4,67. А в напитках на основе соевой суспензии уровень pH активно снижался в период с 8 до 16 часов (с 5,28 до 4,55). При этом обнаружилось, что ацидофильные бактерии продуцировали органические кислоты наиболее интенсивно, соевая основа явилась более благоприятным субстратом для развития обеих типов заквасок.