За год в Ростовской области зарегистрировали 2626 ДТП

За 2025 год в Ростовской области зарегистрировали 2626 ДТП, что оказалось на 10% меньше, чем годом ранее. Также зафиксировали снижение количества погибших (на 10,4%) и получивших травмы (на 9,6%) в дорожных происшествиях. Об этом рассказал начальник регионального управления МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.