За год в Ростовской области зарегистрировали 2626 ДТП

За 2025 год в Ростовской области зарегистрировали 2626 ДТП, что оказалось на 10% меньше, чем годом ранее. Также зафиксировали снижение количества погибших (на 10,4%) и получивших травмы (на 9,6%) в дорожных происшествиях. Об этом рассказал начальник регионального управления МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
Глава донской полиции отметил, что работа Госавтоинспекции принесла положительные результаты, несмотря на рост транспортного потока и увеличение нагрузки на дорожную сеть.
Ключевыми задачами в регионе остаются сокращение аварийности и травматизма, особенно среди детей. Также, подчеркнул Александр Речицкий, необходимо улучшать дорожную инфраструктуру и совершенствовать организацию движения транспорта.
Кроме того, руководитель донского главка МВД потребовал широко использовать инновационные технологии, в том числе системы слежения с искусственным интеллектом, стационарные и мобильные комплексы видеофиксации нарушений ПДД.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.