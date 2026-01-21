Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год в Ростовской области зарегистрировали 2626 ДТП

На Дону отметили снижение числа ДТП и количества пострадавших в авариях.

Источник: Комсомольская правда

За 2025 год в Ростовской области зарегистрировали 2626 ДТП, что оказалось на 10% меньше, чем годом ранее. Также зафиксировали снижение количества погибших (на 10,4%) и получивших травмы (на 9,6%) в дорожных происшествиях. Об этом рассказал начальник регионального управления МВД, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Глава донской полиции отметил, что работа Госавтоинспекции принесла положительные результаты, несмотря на рост транспортного потока и увеличение нагрузки на дорожную сеть.

Ключевыми задачами в регионе остаются сокращение аварийности и травматизма, особенно среди детей. Также, подчеркнул Александр Речицкий, необходимо улучшать дорожную инфраструктуру и совершенствовать организацию движения транспорта.

Кроме того, руководитель донского главка МВД потребовал широко использовать инновационные технологии, в том числе системы слежения с искусственным интеллектом, стационарные и мобильные комплексы видеофиксации нарушений ПДД.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.