Онищенко рассказал, эффективна ли вакцина против гонконгского гриппа

«Мы прививку делали от 4 штаммов: H3N2, H1N1 и 2 штамма B. Доминирует H3N2. Собственно, тут структура заболеваемости не изменилась, субтип или как H3N2 клайд К, который более активно дрейфовал в своем иммунном статусе вот. Сегодня говорить, что та вакцина, который мы прививали и где содержался H3N2 не сработает не работает — это неверно», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.