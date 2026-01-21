Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко рассказал, эффективна ли вакцина против гонконгского гриппа

Онищенко: говорить, что вакцина не работает против штамма гриппа H3N2, неверно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Неправильно говорить о том, что вакцина не работает против штамма гриппа H3N2, известного как гонконгский, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Мы прививку делали от 4 штаммов: H3N2, H1N1 и 2 штамма B. Доминирует H3N2. Собственно, тут структура заболеваемости не изменилась, субтип или как H3N2 клайд К, который более активно дрейфовал в своем иммунном статусе вот. Сегодня говорить, что та вакцина, который мы прививали и где содержался H3N2 не сработает не работает — это неверно», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что H3N2 cейчас доминирует, его влияние будет расширяться.