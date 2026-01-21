Белорус перестал платить алименты, усомнившись в отцовстве, и сделал ДНК-тест

Житель Пружанского района перестал платить алименты на содержание несовершеннолетних детей с 2021 года. Для 45-летнего мужчины это могло закончиться уголовным делом. Однако белорус объяснил это подозрением, что, вероятно, он не является отцом малолетнего ребенка. Была назначена генетическая экспертиза.