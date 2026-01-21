Белорус перестал платить алименты, усомнившись в отцовстве, и сделал ДНК-тест

Житель Пружанского района перестал платить алименты на содержание несовершеннолетних детей с 2021 года. Для 45-летнего мужчины это могло закончиться уголовным делом. Однако белорус объяснил это подозрением, что, вероятно, он не является отцом малолетнего ребенка. Была назначена генетическая экспертиза.
«Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердили предположение мужчины — отцовство по отношению к ребенку исключено», — привели подробности в ведомстве.