В Иркутской области 59% мужчин регулярно употребляют алкоголь

Уровень потребления алкоголя в Иркутской области составляет в среднем 7,4 литра на человека в год. Это ниже общероссийского показателя и установленной планки в 8 литров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, половина жителей региона вообще не употребляет спиртное, а еще четверть делает это крайне редко.
— Самыми непьющими оказались молодежь и пенсионеры — в этих группах алкоголь употребляют лишь 34%. Однако если пожилые люди выпивают редко и только по праздникам, то молодые люди склонны делать это чаще. Среди мужчин доля регулярно выпивающих составляет 59%, среди женщин — 44%.
Безусловным лидером остается пиво, которое популярно у молодежи. Крепкий алкоголь и слабоалкогольные напитки пользуются одинаковым спросом, а вино предпочитает лишь каждый второй.