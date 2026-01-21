В Иркутской области 59% мужчин регулярно употребляют алкоголь

Уровень потребления алкоголя в Иркутской области составляет в среднем 7,4 литра на человека в год. Это ниже общероссийского показателя и установленной планки в 8 литров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, половина жителей региона вообще не употребляет спиртное, а еще четверть делает это крайне редко.