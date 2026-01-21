Разработаны модули к спутниковым антеннам для системы связи 5/6G

Созданные модули для передачи и приема сигнала и система их управления помогут исследовать и определить требования к российским компонентам для активных антенн. Также они позволяют создавать макеты для связи 5/6G, NTN и Direct-to-Device. В настоящее время ученые тестируют эти модули, а в будущем планируют полностью перейти на российские детали. К 2028 году планируют начать выпуск отечественных электронных компонентов для активных антенн, а первых образцов бортовых антенн — в 2029 году.