Роспотребнадзор начал проверку омского детсада № 247 из-за холода в здании

«Мы считаем, что заведующая детского сада № 247 халатно относится к своим обязанностям и фактически хочет переложить решение проблемы по ремонту отопления группы на плечи родителей, как это было с ремонтом. Если помещение данной группы не пригодно по нормам санпина к посещению детей, почему продолжается набор в ясельные группы, почему бы не пропустить один набор в ясельную группу, помещение закрыть на кап. ремонт, отремонтировать систему отопления, заменить окна не соответствующие санпину, а детей перевести на время ремонта в группу выпускников?» — сказано в завершении их жалобы,