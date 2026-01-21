Роспотребнадзор начал проверку омского детсада № 247 из-за холода в здании

Омское управление Роспотребнадзора на своем сайте сообщило о начале разбирательств с нарушением санитарного законодательства в городском детсаду № 247. Оно возбуждено по следам информации, размещенной в «Телеграме».
Ведомство уточнило: жалоба появилась на Телеграм-канале «Новости Омска|Жесть». Родители подопечных БДОУ «Детский сад № 247» на улице Всеволода Иванова, 11, рассказали о низкой температуре в помещениях конкретной группы, младшей.
Поясним: родители отметили, что дети группы «Звездочки» в буквальном смысле замерзают. Помещение этой группе изначально предоставили в плачевном состоянии после завершения посещения ясельной группы. Родители своими силами сделали ремонт в данной части здания, но оказалось, этого было мало.
"По нормам санпина группа совершенно не пригодна для посещения ее детьми. И это проблема возникла не сегодня, а длится уже много лет. Заведующая не предпринимает никаких мер и не реагирует ни на какие жалобы.
С сентября месяца температура в группе не поднимается выше +16 градусов. А когда за окном морозы или, особенно, ветер, опускается до 14 градусов. Как отвечает заведующая: «Предыдущие воспитанники же выжили, и вы вытерпите. Я не против, можете найти другой садик».
Дети в группу ходят тепло одетыми, все в шерстяных носках, теплых кофтах и меховых жилетах. Детский организм постоянно испытывает стресс от нахождения в холоде. Много детей часто болеет", — пояснили горожане в возмущении.
Родители своими силами пытались утеплить группу, но это не слишком исправило ситуацию.
«Мы считаем, что заведующая детского сада № 247 халатно относится к своим обязанностям и фактически хочет переложить решение проблемы по ремонту отопления группы на плечи родителей, как это было с ремонтом. Если помещение данной группы не пригодно по нормам санпина к посещению детей, почему продолжается набор в ясельные группы, почему бы не пропустить один набор в ясельную группу, помещение закрыть на кап. ремонт, отремонтировать систему отопления, заменить окна не соответствующие санпину, а детей перевести на время ремонта в группу выпускников?» — сказано в завершении их жалобы,
Управление Роспотребнадзора уточнило, что начато «проведение соответствующих мероприятий на основании Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации”. По их итогам ведомство примет меры, установленные действующими законами.
Ранее мы писали, что омичи пожаловались в СКР на хищение денег при ремонте различных школ в регионе.