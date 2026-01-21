Политолог Ухов: решения президента РФ укрепили место России в новом мире

И тут нужно повнимательнее присмотреться к пресловутому «духу Анкориджа» — то, о чем так боятся даже подумать либералы-атлантисты, хотя эти опасения и проскальзывают иногда в их медийные рупоры. Вполне допускаю, что во время этой последней по времени очной встречи Путина и Трампа как раз таки и были обговорены не только рамочные условия по Украине, но и принципы пост-украинского переустройства мира и новой конфигурации европейской и мировой безопасности.