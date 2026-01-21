Вице-премьер Петкевич сказала, что будет с целевой подготовкой в Беларуси

Вице-премьер Наталья Петкевич во время совместного заседания двух палат белорусского парламента в среду, 21 января, сказала, что будет с целевой подготовкой в Беларуси. Подробности сообщает БелТА.
— Целевая подготовка будет сохранена для поступления на востребованные экономикой специальности, — заявила заместитель премьер-министра.
Наталья Петкевич обратила внимание, что будут убраны те из направлений, где возможны злоупотребления. По ее словам, вузы должны давать высококачественное и современное образование, которое привлекательно, а также отвечает на запросы со стороны молодых людей. Вместе с тем, заметила вице-премьер, образование должно отвечать и запросам экономики — готовить специалистов завтрашнего дня:
— Высшая школа должна готовить белорусского специалиста, конкурентного на мировом рынке труда, но делать все возможное, чтобы этот специалист работал в нашей стране.
