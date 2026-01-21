Ричмонд
Нотариус Лексакова объяснила, как избежать споров по примеру жилья Долиной

Нотариус на примере Долиной объяснила, как избежать споров при передаче квартиры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Фиксация нотариусом имущества в приобретенной квартире может уберечь от взаимных претензий в случае, если продавец не передал ключи от жилья вовремя, рассказала РИА Новости нотариус, и.о. председателя комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ и общественными организациями Екатерина Лексакова.

В понедельник, 19 января, представители Ларисы Долиной передали ключи от проданной певицей квартиры в столичных Хамовниках адвокату Полины Лурье Светлане Свириденко. Как сообщила журналистам Свириденко, из бывшей квартиры Долиной вывезены все личные вещи, кроме той мебели, что была упомянута в договоре купли-продажи.

«Нотариальная фиксация имущества в приобретенной квартире защищает его от возможного хищения сторонами сделки вопреки договору. Такой инструмент убережет от взаимных претензий и в той ситуации, когда продавец не передал ключи от приобретенного жилья вовремя, и за доступом в квартиру пришлось обращаться к приставам», — сказала нотариус.

Как отметила Лексакова, в таком случае нотариус может провести осмотр квартиры с видеофиксацией, составить список ценного имущества, которое в ней есть. При этом, чтобы избежать подмены, при описи нотариус учтет модели бытовой техники, артикулы и названия предметов мебели, а при необходимости, например, для описания произведений искусства, могут быть привлечены эксперты.

«Если же при передаче квартиры ценная вещь исчезнет и возникнет спор между покупателем и продавцом, с помощью нотариального документа можно будет доказать истину и исключить судебные разбирательства по вопросу хищения», — отметила нотариус.