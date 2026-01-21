Количество избирателей в Ростовской области достигло 3,1 млн человек, из которых 817 тысяч — жители донской столицы. Такие данные по состоянию на 1 января 2026 года приводит пресс-служба регионального Избиркома.
Кроме Ростова-на-Дону, в тройку лидеров среди городов по числу избирателей вошли Таганрог (211,3 тысячи человек) и Шахты (154,8 тысячи). Также высокие показаткли фиксируют в районах, в Аксайском (98,8 тысячи), Сальском (77,9 тысячи) и Азовском (75,8 тысячи человек).
Ранее также сообщили, что 45 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют на выборах в Ростовской области.
Напомним, молодежь и более старших жителей Дона будут ждать на избирательных участках 20 сентября 2026 года. Осенью состоятся выборы депутатов Государственной Думы, а непосредственно в регионе должны избрать более четырех тысяч депутатов городских и сельских поселений.
