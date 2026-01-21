Самые продвинутые языковые модели пока уступают половине людей в креативности

Аналогичный набор тестов также прошли три десятка популярных больших языковых моделей, большинство из которых, за исключением моделей из семейства GPT-4, Gemini Pro и LLaMA-3, уступали в среднем людям по уровню творческого мастерства. В свою очередь, даже самые «продвинутые» ИИ были в среднем менее креативными, чем 50% наиболее талантливых добровольцев, и при этом они на 10−15% уступали в писательском мастерстве топ-10% участников эксперимента.