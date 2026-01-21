Самые продвинутые языковые модели пока уступают половине людей в креативности

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Канадские психологи и специалисты в области разработки ИИ сопоставили творческие способности 100 тыс. добровольцев и множества продвинутых больших языковых моделей с открытым и закрытым кодом. Эти тесты показали, что ИИ пока уступает в креативности половине людей, и существенно отстает от 10% самых талантливых добровольцев, сообщила пресс-служба Монреальского университета.
«Проведенные нами опыты показывают, что часть современных ИИ способна превзойти среднего человека в креативности при исполнении некоторых хорошо сформулированных задач. Это может кого-то удивить, однако при этом следует понимать, что в наших опытах ИИ сильно уступали в умении творить самым креативным добровольцам», — заявил профессор Монреальского университета Карим Джерби, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают специалисты, в последние годы в глобальной сети и обществе в целом идут дискуссии о том, как появление генеративных систем искусственного интеллекта и больших языковых моделей повлияет на живопись, писательское искусство и другие формы творчества. Многие участники этих дискуссий опасаются, что ИИ заменят людей на данном поприще, а другие выражают сомнение в том, что нейросети способны к реальному творчеству.
Канадские психологи и разработчики ИИ решили проверить эти опасения на практике, для чего они заручились поддержкой 100 тыс. добровольцев, согласившихся пройти быстрый и простой тест на наличие у них писательского таланта. В рамках этого испытания добровольцы должны были быстро придумать набор из десяти наиболее далеких друг от друга по смыслу слов, сочинить хайку или быстро описать сюжет фильма или книги.
Аналогичный набор тестов также прошли три десятка популярных больших языковых моделей, большинство из которых, за исключением моделей из семейства GPT-4, Gemini Pro и LLaMA-3, уступали в среднем людям по уровню творческого мастерства. В свою очередь, даже самые «продвинутые» ИИ были в среднем менее креативными, чем 50% наиболее талантливых добровольцев, и при этом они на 10−15% уступали в писательском мастерстве топ-10% участников эксперимента.
Подобные результаты опытов, как считают специалисты, говорят в пользу того, что продвинутые системы ИИ в ближайшие годы вряд ли заменят представителей творческих профессий, однако при этом их можно использовать в качестве помощников или инструментов для расширения творческих горизонтов и поиска новых приемов и идей.