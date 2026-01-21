Россиянам рассказали, как одеваться стильно в январские морозы

«Главной вещью сезона стал полусвитер с короткой молнией — трикотажное изделие с высоким воротом, позволяющим регулировать глубину выреза. На показах в Милане и Париже такие модели появились практически у всех ведущих брендов. Воротник на молнии позволяет носить свитер как в полностью застегнутом виде, так и расстегнув ворот для более расслабленного образа. Это идеальное решение для переменчивой зимней погоды», — заявил эксперт.