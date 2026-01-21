Ричмонд
Эксперт назвала самый полезный продукт на планете

Нутрициолог Желянина: кресс-салат является одним из самых полезных продуктов.

Источник: Комсомольская правда

Кресс-салат стал одним из самых ценных продуктов благодаря высокому содержанию витаминов при низкой калорийности. Об этом сообщила нутрициолог Елена Желянина в интервью для NEWS.ru. Всего 35 граммов кресс-салата содержат всего четыре калории, но при этом дают суточную норму витамина K, 17% витамина C и 6% витамина A.

— В кресс-салате также есть витамины, которые обеспечивают защиту клеток и улучшают зрение. Антиоксиданты и глюкозинолаты помогают снижать воспаление и защищают клетки организма, — пояснила эксперт.

Такой продукт является продуктом с высокой питательной ценностью и низкой калорийностью. Он легко добавляется в различные блюда и салаты, что позволяет обогатить рацион витаминами и антиоксидантами без лишних калорий.

