Эксперт назвала самый полезный продукт на планете

Кресс-салат стал одним из самых ценных продуктов благодаря высокому содержанию витаминов при низкой калорийности. Об этом сообщила нутрициолог Елена Желянина в интервью для NEWS.ru. Всего 35 граммов кресс-салата содержат всего четыре калории, но при этом дают суточную норму витамина K, 17% витамина C и 6% витамина A.