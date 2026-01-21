Россияне из 60 регионов смогут записаться к врачу через MAX

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У россиян из 60 регионов появилась возможность записаться на прием к врачу с помощью MAX.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX >>>
«Две трети регионов России при поддержке Минздрава запустили в МАХ сервисы доступа к медицинским услугам. С помощью чат-бота или мини-приложения в мессенджере можно записаться на консультацию к врачу, перенести дату приема или отменить визит», — говорится в релизе.
Для этого в первый раз нужно предоставить согласие на обработку персональных данных, указать дату рождения, номер СНИЛС и авторизоваться на «Госуслугах». В дальнейшем запись на прием или его отмена будут доступны по упрощенной схеме.
Официальные чат-боты регионов для записи к врачу имеют галочку верификации.