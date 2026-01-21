Судно «Академик Трешников» отправилось в Антарктиду с участниками новой экспедиции

«Судно доставит на шестой континент полярников 71-й Российской антарктической экспедиции и около 2 тыс. тонн грузов для обеспечения работы антарктических станций, включая продукты питания, топливо, материалы и оборудование. По маршруту следования судно посетит порт Монтевидео, заход в который запланирован на февраль. После пополнения запасов НЭС “Академик Трешников” направится к российским станциям Беллинсгаузен, Новолазаревская, Молодежная и Прогресс», — говорится в сообщении.