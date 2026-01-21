Омичи стали больше покупать нехудожественную литературу

В Омске продажи нехудожественных книг на Авито выросли в четыре раза — отмечают аналитики сайта частных объявлений. Заметнее всего в этой категории товара увеличились продажи бумажных книг про интерьер и ремонт, а также исторических изданий.
В 2025 году продажи книг на Авито в Омске выросли на 34% по сравнению с 2024 годом. При этом продажи нехудожественных изданий за этот период выросли в четыре раза. Самый заметный рост продаж среди нехудожественной литературы в Омске продемонстрировали книги про интерьер, ремонт и строительство — их продажи выросли в 12,5 раз. На втором месте по росту продаж — исторические книги, их стали покупать в 10,5 раз чаще. Топ-3 замыкают книги на тему философии и социологии с ростом продаж в 9,5 раз. Также в пятерке лидеров — энциклопедии и справочники. Их продажи тоже выросли в 9,5 раз.
Но художественные книги тоже не забыты омскими читателями: продажи романов и рассказов классиков отечественной и иностранной литературы выросли на территории региона в 3,5 раза. По всей России самый заметный рост показала фантастика — книги этого жанра стали покупать чаще в 3,5 раза. На втором месте — мистика с ростом продаж в три раза. Тройку жанров-лидеров замыкают детективы — их стали покупать чаще в два раза. За ними следуют юмористические книги — рост продаж на 24%. Также на 9% чаще стали покупать книжные драмы.