Омичи стали больше покупать нехудожественную литературу

В 2025 году продажи книг на Авито в Омске выросли на 34% по сравнению с 2024 годом. При этом продажи нехудожественных изданий за этот период выросли в четыре раза. Самый заметный рост продаж среди нехудожественной литературы в Омске продемонстрировали книги про интерьер, ремонт и строительство — их продажи выросли в 12,5 раз. На втором месте по росту продаж — исторические книги, их стали покупать в 10,5 раз чаще. Топ-3 замыкают книги на тему философии и социологии с ростом продаж в 9,5 раз. Также в пятерке лидеров — энциклопедии и справочники. Их продажи тоже выросли в 9,5 раз.