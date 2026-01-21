В 2026 году в Омской области подрядчики починят восемь больниц и поликлиник

Губернатор Виталий Хоценко 21 января провел совещание по подготовке к новому сезону капремонта и строительства объектов образования и здравоохранения. В центре внимания был старт масштабных работ текущего года и четкое соблюдение их сроков на всех этапах.
"В этом году регион существенно расширяет программу обновления образовательной инфраструктуры.
В рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети», а также народной программы партии «Единая России» предусмотрены средства на капитальный ремонт 40 объектов образования.
По большинству объектов контракты заключены или находятся на стадии подписания, по остальным стартуют конкурсные процедуры", — сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.
Отдельный блок совещания посвятили здравоохранению. По региональной программе модернизации первичного звена, входящей в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», запланирован капремонт восьми медицинских учреждений. Также предусмотрены покупка и монтаж быстровозводимых модульных конструкций трех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебной амбулатории.
Подводя итоги встречи, губернатор подчеркнул особую значимость темы и персональный контроль за ходом работ. Он ставит задачу наращивания темпов капитального ремонта школ, детских садов и объектов здравоохранения.
«Руководитель Омской области сориентировал команду на слаженную работу. Качество и своевременность выполнения работ напрямую влияют на комфорт и безопасность жителей Омской области и остаются приоритетом в работе регионального правительства», — заключила пресс-служба кабмина.
