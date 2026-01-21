Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 2026 году в Омской области подрядчики починят восемь больниц и поликлиник

Также пройдет ремонт 40 школ и детсадов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко 21 января провел совещание по подготовке к новому сезону капремонта и строительства объектов образования и здравоохранения. В центре внимания был старт масштабных работ текущего года и четкое соблюдение их сроков на всех этапах.

"В этом году регион существенно расширяет программу обновления образовательной инфраструктуры.

В рамках национальных проектов «Семья» и «Молодежь и дети», а также народной программы партии «Единая России» предусмотрены средства на капитальный ремонт 40 объектов образования.

По большинству объектов контракты заключены или находятся на стадии подписания, по остальным стартуют конкурсные процедуры", — сообщила пресс-служба губернатора и правительства области.

Отдельный блок совещания посвятили здравоохранению. По региональной программе модернизации первичного звена, входящей в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», запланирован капремонт восьми медицинских учреждений. Также предусмотрены покупка и монтаж быстровозводимых модульных конструкций трех фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебной амбулатории.

Подводя итоги встречи, губернатор подчеркнул особую значимость темы и персональный контроль за ходом работ. Он ставит задачу наращивания темпов капитального ремонта школ, детских садов и объектов здравоохранения.

«Руководитель Омской области сориентировал команду на слаженную работу. Качество и своевременность выполнения работ напрямую влияют на комфорт и безопасность жителей Омской области и остаются приоритетом в работе регионального правительства», — заключила пресс-служба кабмина.

Ранее мы писали, что в Омске завершился ремонт горбольницы № 3 в САО.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше