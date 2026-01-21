В Киеве в некоторых домах температура опустилась ниже нуля

Ранее киевская администрация сообщала, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до «пунктов несокрушимости», где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.