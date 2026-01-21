В Киеве в некоторых домах температура опустилась ниже нуля

Журналисты телеканала выпустили репортаж о жизни киевлян из Дарницкого района в условиях отсутствующего отопления.
«Дом напротив — это панельный дом. Местные жители говорят, что температура в квартире может достигать минус четырех градусов», — говорится в репортаже, опубликованном в Telegram-канале «Киев24».
По словам украинской журналистки, температура в подъезде ничем не отличается от уличной, а первый этаж и лестницы в нем покрыты слоем льда из-за лопнувшей канализационной трубы.
Как говорится в репортаже, в одном из домов, несмотря на якобы уже запущенное отопление, температура в квартирах не поднимается выше 10 градусов. Жители греются при помощи газовых плит, но далеко не все дома подключены к газопроводу.
Во вторник «Киевводоканал» сообщил, что практически вся левобережная часть Киева лишилась водоснабжения, ряд правобережных районов города получают воду со сниженным давлением. Мэр Виталий Кличко заявил о начавшихся в Киеве перебоях со светом, отоплением и водоснабжением.
Ранее киевская администрация сообщала, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до «пунктов несокрушимости», где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Также мэр украинской столицы дважды призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Издание «Страна.ua» 13 января сообщало, что Киев и ряд населенных пунктов Киевской области почти полностью погрузились во тьму на фоне аварийных и плановых отключений электроэнергии.