С 22 января в Башкирии запускают автобусный маршрут № 104к

Новый рейс свяжет села в Куюргазинском районе Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии с завтрашнего дня, 22 января, начинает работу новый пригородный автобусный маршрут № 104к. Он будет соединять село Ермолаево и деревню Новокалтаево в Куюргазинском районе. Об этом сообщает «Башавтотранс».

Автобус станет курсировать дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Из Ермолаево рейсы отправятся с улицы Южной в 9:20 утра и в 18:20. Из Новокалтаево автобус будет отходить в 10:30 и 19:10.

По пути следования транспорт будет делать остановки в нескольких населенных пунктах: Новая Ураловка, хутор Ольховка, Новая Отрада, станция Отрада, Аксарово, Новомурапталово и Красный Маяк.

