Строители работают на 20 мостах и путепроводах трассы М-4 в Ростовской области

Глава донского минтранса рассказала о масштабном обновлении на трассе М-4.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области дорожные бригады работают на 20 мостах и путепроводах в рамках масштабной реконструкции участка трассы М-4 «Дон» (с 933 по 1024 км). Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

— На пяти путепроводах, а также на мосту через реку Аюта строительная готовность достигла 70%. Работы ведутся с учетом высокой интенсивности движения, — написала в соцсетях Алена Беликова.

В частности, особое внимание сейчас уделяется участку трассы в районе Каменска-Шахтинского, его планируют капитально отремонтировать и расширить до шести полос.

— Обновление всей дорожной инфраструктуры на указанном участке — вклад в будущий комфорт и безопасность. Улучшение характеристик магистрали создает надежную основу для социально-экономического развития всей южной части нашей страны, — подчеркнула Алена Беликова.

