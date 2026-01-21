Строители работают на 20 мостах и путепроводах трассы М-4 в Ростовской области

В Ростовской области дорожные бригады работают на 20 мостах и путепроводах в рамках масштабной реконструкции участка трассы М-4 «Дон» (с 933 по 1024 км). Об этом рассказала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.