Госдума одобрила проект о запрете на депортацию, служащих в ВС России

Кроме того, в отношении таких лиц предусматривается запрет в отказе в выдаче или аннулировании разрешения на временное проживание, в том числе в целях получения образования, отказе в выдаче или аннулировании вида на жительство, неразрешении въезда в Россию и нежелательности пребывания (проживания) в РФ.