Медики попросили не включать алкоголь в эксперимент по онлайн-торговле

Минцифры РФ планирует начать эксперимент по продаже российского вина на маркетплейсах во втором и третьем кварталах 2026 года, и, в случае его успешного проведения, полноценно запустить механизм, заявлял в ноябре замглавы министерства Олег Качанов на форуме «Цифровые решения». По его словам, технически это будет возможно с помощью одного из двух механизмов, которые уже действуют. Речь идет о прямой биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС), а также о фотографии в цифровом документе, подтвержденной в ЕБС. В сентябре гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий рассказывал о разработке сервиса дистанционной продажи напитков-энергетиков и российского вина в формате онлайн.