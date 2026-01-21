Ричмонд
Госдума одобрила проект о запрете на выдворение иностранцев, служащих в ВС

ГД приняла в I чтении проект о запрете на выдворение иностранцев, служащих в ВС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение запрета на административное выдворение за пределы России иностранцев, которые проходят службу в Вооруженных силах РФ.

Законопроектом предусматривается неприменение такого вида наказания, как административное выдворение за пределы РФ, в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, проходивших военную службу по контракту и участвовавших в боевых действиях в составе Вооруженных сил или воинских формирований.

В случае, если при назначении административного наказания санкцией предусмотрено административное выдворение, будет назначаться административный штраф от 1 до 50 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 200 часов.