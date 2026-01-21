Жительницу Ростовской области и трех подруг мошенники обманули на 4 млн рублей

В Ростовской области женщина лишилась всех накоплений и взяла кредит, поверив случайному знакомому, обещавшему внушительный заработок на инвестициях. Также она втянула в схему и своих подруг, в результате чего они перевели мошенникам порядка четырех миллионов рублей. Об этом сообщили в главке донской полиции.
В полицию Чертковского района Ростовской области пришла 39-летняя жительница и рассказала, что все началось с виртуального знакомства. В интернете она встретила мужчину, который начал рассказывать об огромных доходах от инвестиций. Женщина не устояла и тоже захотела легких денег. Новый друг убедил ее установить на телефон «секретное» приложение для вложения денег. Вначале она перевела первые 22 тысячи рублей на незнакомый счет.
Дальше мошенник продолжил пользоваться ее доверием, и дончанка взяла онлайн-кредиты на 1,2 млн рублей. К ним она добавила все свои накопления — 100 тысяч рублей.
Когда деньги «зависли», мошенник придумал новый ход. Сказал, что нужны «доверенные лица» для разблокировки средств. После этого она привлекла трех своих подруг. Те, доверяя ей, тоже взяли кредиты и отдали все деньги. Итог — сама женщина и три ее подруги мошенникам перевели четыре миллиона рублей.
Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
