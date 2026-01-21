Жительницу Ростовской области и трех подруг мошенники обманули на 4 млн рублей

В полицию Чертковского района Ростовской области пришла 39-летняя жительница и рассказала, что все началось с виртуального знакомства. В интернете она встретила мужчину, который начал рассказывать об огромных доходах от инвестиций. Женщина не устояла и тоже захотела легких денег. Новый друг убедил ее установить на телефон «секретное» приложение для вложения денег. Вначале она перевела первые 22 тысячи рублей на незнакомый счет.