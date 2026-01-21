В Москве завершили пилотное тестирование мониторинга опасных веществ в воздухе

В РКС отметили, что за время эксплуатации разработка «Система 4D динамического мониторинга климатически активных и опасных веществ в воздухе» мониторинга автоматически измеряла параметры окружающей среды столицы и определяла местоположение источника загрязнения с погрешностью до 0,5 метра. Система предполагала использование беспилотников с газоанализаторами, время получения результата при каждом замере составило менее минуты. «Технология поможет прогнозировать развитие экологической ситуации в городе, в короткие сроки выявлять источники загрязнений и оперативно устранять их последствия», — обратили внимание в пресс-службе.