В Усть-Илимске женщину оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранца

— В сентябре 2025 года подсудимая зарегистрировала жителя Казахстана в своей квартире, зная при этом, что он никогда не проживал и не будет проживать в жилье. За эту фиктивную регистрацию она получила от иностранца 20 тысяч рублей, — говорится в материалах дела.