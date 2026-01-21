В Усть-Илимске женщину оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранца

В Усть-Илимске был вынесен приговор 37-летней местной жительнице, признанной виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— В сентябре 2025 года подсудимая зарегистрировала жителя Казахстана в своей квартире, зная при этом, что он никогда не проживал и не будет проживать в жилье. За эту фиктивную регистрацию она получила от иностранца 20 тысяч рублей, — говорится в материалах дела.
Женщина признала свою вину, но отказалась давать показания. Судья назначил ей штраф в размере 105 тысяч рублей. Также обязал вернуть 20 тысяч рублей, которые она получила от иностранца за фиктивную регистрацию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стали известны подробности дела об убийстве отцом детей в Усть-Илимске.