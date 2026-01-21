На Шолохова в Ростове завершили ремонт теплотрассы, началось заполнение системы

Работы по устранению дефекта теплотрассы на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону завершены. Началось заполнение системы. Об этом днем 21 января сообщил глава города Александр Скрябин.
Напомним, утром специалисты АО «Теплокоммунэнерго» выполнили сварочные работы, а затем начали заполнение системы. Подачу тепла должны полностью восстановить.
Информация о ремонтных работах на Шолохова поступила 19 января. К утру следующего дня дефект ликивдировали, начали подключение тепла, но затем обнаружили второй дефект, и потребовался дополнительный ремонт.
Добавим, с вопросами по поводу отопления ростовчане могут обращаться по круглосуточному телефону диспетчерской службы АО «Теплокоммунэнерго», специалисты консультируют абонентов компании. Также организация публикует информацию о работах в своем телеграм-канале.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.