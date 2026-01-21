Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Похолодание начнется в столичном регионе в четверг и достигнет пика в воскресенье, к выходным температура может опуститься до минус 28 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В среду (в Москве — ред.) относительно теплый день, средняя суточная температура воздуха будет выше климатической нормы градуса на два. То, что касается последующих дней: характер погоды будет меняться, атмосферное давление станет расти», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в четверг будет облачно, местами выпадет небольшой снег. Температура воздуха будет уже значительно ниже, чем в среду, и опустится в Москве до минус 8 — минус 10 градусов, по области до минус 13. Такое распределение температуры говорит о том, что в четверг температура воздуха будет понижаться, что повлияет на погодные условия в ночь на пятницу.
«В пятницу существенных осадков уже не ожидается. В этот день ночью мороз окрепнет до минус 15 — минус 17 градусов, по области до минус 20. Дневная температура будет тоже довольно низкая: минус 14 — минус 16 градусов в Москве, по региону от 12 до 17 ниже нуля», — подчеркнула Позднякова.
Синоптик добавила, что в выходные дни понижение температуры продолжится, а атмосферное давление будет выше климатической нормы.
«В ночь на субботу в Москве минус 21 — минус 23, по области минус 20 — минус 25 градусов. Дневная температура минус 18 — минус 20, по области минус 15 — минус 20 градусов. Самым холодным днем будет воскресенье, Татьянин день. Температура будет в пределах минус 23 — минус 28 градусов по региону. Дневная температура составит минус 15 — минус 20, что градусов на 12 ниже климатической нормы», — отметила Позднякова.