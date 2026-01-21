Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

Синоптик отметила, что в четверг будет облачно, местами выпадет небольшой снег. Температура воздуха будет уже значительно ниже, чем в среду, и опустится в Москве до минус 8 — минус 10 градусов, по области до минус 13. Такое распределение температуры говорит о том, что в четверг температура воздуха будет понижаться, что повлияет на погодные условия в ночь на пятницу.