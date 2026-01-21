Стала известна цена самого дорогого билета бизнес-класса в России

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Самый дорогой билет бизнес-класса в прошлом году для командированного сотрудника был приобретен из Москвы во Владивосток в период проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), он стоил 671 тысячу рублей, показало исследование компании «Аэроклуб», которое есть у РИА Новости.
Сервис проанализировал корпоративный спрос на перелеты бизнес-классом по России в 2025 году.
«Самый дорогой билет бизнес-классом был приобретен из Москвы во Владивосток и обратно в период ВЭФ. Перелет рейсом авиакомпании “Аэрофлот” обошелся компании из сферы финансов, кредитования и страхования в 671 тысячу рублей», — говорится в исследовании.
По данным аналитиков, средняя стоимость перелетов бизнес-классом в 2025 году выросла на 2% и составила 78 тысяч рублей за перелет в одну сторону, хотя ценовой диапазон остается широким. Наиболее дорогие традиционно полеты во Владивосток: средняя стоимость составила 159 тысяч рублей, показав рост на 12%. Самые доступные тарифы — в Калининград и Сургут — 45 тысяч и 47 тысяч рублей соответственно.
В целом, по оценке «Аэроклуба», в 2025 году доля бизнес-класса среди корпоративных перелетов составила 3,4% против 3,3% в предшествующем году. Наибольшая доля перелетов бизнес-классом в корпоративном сегменте была зафиксирована на рейсах во Владивосток и в Благовещенск.
«Бизнес-класс остается инструментом точечного использования: его выбирают для ключевых сотрудников, сложных маршрутов и командировок, где важно сохранить работоспособность сотрудника. Мы видим, что интерес к этому сегменту сохраняется прежде всего при бронировании длительных рейсов», — прокомментировала итоги прошлого года управляющий директор компании «Аэроклуб» Юлия Липатова.