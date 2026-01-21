Стала известна цена самого дорогого билета бизнес-класса в России

По данным аналитиков, средняя стоимость перелетов бизнес-классом в 2025 году выросла на 2% и составила 78 тысяч рублей за перелет в одну сторону, хотя ценовой диапазон остается широким. Наиболее дорогие традиционно полеты во Владивосток: средняя стоимость составила 159 тысяч рублей, показав рост на 12%. Самые доступные тарифы — в Калининград и Сургут — 45 тысяч и 47 тысяч рублей соответственно.