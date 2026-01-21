Приставы приступили к аресту имущества Анатолия Чубайса на миллиарды рублей

В отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса открыли еще одно исполнительное производство. Приставы должны будут арестовать активы на сумму почти 11,9 млрд рублей. Какие конкретно — не сообщается. Суд выдал соответствующий исполнительный лист в конце декабря прошлого года. «Роснано» потребовало взыскать с бывших руководителей убытки по проекту Crocus. Ранее сообщалось, что Чубайс уже избавился от всех объектов недвижимости, которыми он владел в России.