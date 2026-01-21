Ричмонд
В Омской области прокуратура привлекла к ответственности главу городского поселения

Главный чиновник администрации рабочего поселка Кормиловка намудрил с государственным контрактом, отдав деньги без торгов одному из предпринимателей.

В Омской области по инициативе прокуратуры к административной ответственности привлечен врио главы администрации рабочего поселка Кормиловка. По мнению правоохранителей, чиновник допустил серьезное нарушение законодательства в сфере закупок.

Прокуратура Кормиловского района Омской области провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Правоохранителями было установлено, что в мае 2025 года, администрация Кормиловского городского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем и коммерческой организацией 5 контрактов на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Центральная площадь в рабочем поселке Кормиловка». Поскольку стоимость работ по каждому из контрактов не превышала 600 тысяч рублей, торги на право их заключения не проводились.

Таким образом, отметили в ведомстве, было допущено искусственное дробление одной закупки в целях ухода от прохождения процедур по выбору подрядной организации. По результатам проверки прокуратура внесла врио главы администрации Кормиловского городского поселения представление, а также вынесла постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении. В настоящее время главный чиновник администрации рабочего поселка Кормиловка привлечен к административной ответственности.