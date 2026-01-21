Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей

Кроме того, за уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента штрафы увеличиваются со 100−500 тысяч до 0,5−2,5 миллионов рублей; за сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взносов — с 0,2−2 миллионов до 1−5 миллионов рублей.