Госдума одобрила проект о штрафах за неуплату таможенных платежей

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий штрафы за уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и страховых взносов.
Документ внесен правительством РФ. Он, в частности, увеличивает штраф за уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин со 100−500 тысяч до 0,2−1 миллиона рублей. Если же такое преступление совершено, например, группой лиц по предварительному сговору, то штраф вырастет с 300−500 тысяч до 0,6−1 миллиона рублей.
Одновременно с 1 до 2,5 миллионов рублей повышается штраф и в случаях, когда такое деяние совершено должностным лицом с использованием своего служебного положения; с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль; организованной группой.
Кроме того, за уклонение организации от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента штрафы увеличиваются со 100−500 тысяч до 0,5−2,5 миллионов рублей; за сокрытие денежных средств либо имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, взносов — с 0,2−2 миллионов до 1−5 миллионов рублей.
За уклонение физлица-страхователя от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний максимальный штраф повышается с 300 тысяч до 400 тысяч рублей. В случаях же, когда таким уклонистом является организация-страхователь, штраф увеличивается со 100−500 тысяч до 150−700 тысяч рублей.