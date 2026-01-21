Дом дешевых квартир на Большой Зеленина, где жил Зощенко, признали памятником

Доходный дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества на улице Большой Зеленина официально признан объектом культурного наследия регионального значения.
— Здание известно не только своей архитектурой, но и знаменитыми жильцами: в разное время здесь жили художник Борис Кустодиев и писатель Михаил Зощенко, — рассказали в пресс-службе КГИОП.
Дом был построен в 1899—1900 годах по проекту архитектора Михаила Гейслера для Императорского человеколюбивого общества — крупнейшей благотворительной организации дореволюционной России, финансировавшейся царской семьей и знатью. В этом здании располагались «дешевые квартиры» для нуждающихся — один из первых в городе проектов социального жилья.
Архитектурное решение представляет собой яркий пример эклектики. Фасады украшены эркерами с лучковыми фронтонами, а центральные части и угол здания подчеркнуты выразительными куполами. Декоративный эффект достигается за счет контраста между гладкой штукатуркой и поверхностями, облицованными красным кирпичом.