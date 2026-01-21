Дом дешевых квартир на Большой Зеленина, где жил Зощенко, признали памятником

Дом был построен в 1899—1900 годах по проекту архитектора Михаила Гейслера для Императорского человеколюбивого общества — крупнейшей благотворительной организации дореволюционной России, финансировавшейся царской семьей и знатью. В этом здании располагались «дешевые квартиры» для нуждающихся — один из первых в городе проектов социального жилья.