РИА: у министра транспорта Кубани Переверзева прошли обыски

Алексей Переверзев возглавляет министерство транспорта и дорожного хозяйства региона с 2017 года. Он имеет высшее инженерное и юридическое образование, а также окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В органах исполнительной власти Краснодарского края Переверзев работает с 2015 года.