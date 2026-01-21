Ричмонд
РИА: у министра транспорта Кубани Переверзева прошли обыски

В Краснодаре силовики пришли с обысками к региональному министру транспорта Алексею Переверзеву. Поводом для следственных действий стали госконтракты на обслуживание дорожных сетей Кубани.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов провели обыски у регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Переверзева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

Собеседник агентства подтвердил, что обыски прошли непосредственно у Переверзева. Мероприятия связаны с проверкой контрактов на обслуживание дорог в крае, однако иные детали расследования пока не раскрываются.

Алексей Переверзев возглавляет министерство транспорта и дорожного хозяйства региона с 2017 года. Он имеет высшее инженерное и юридическое образование, а также окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. В органах исполнительной власти Краснодарского края Переверзев работает с 2015 года.