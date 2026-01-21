Ричмонд
В Самаре жителей Куйбышевского района предупредили о мутной воде из кранов

В Самаре переключают поток воды в трубопроводе для восстановления ХВС.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 21 января, в Самаре жителей Куйбышевского района предупредили о возможных изменениях в качестве воды. Это коснется домов на улицах Калининградской, Нефтяников, Молдавской, 40 лет Пионерии, Грозненской и прилегающих к ним, сообщили в «РКС-Самара».

«В ближайшее время начнется переключение потока воды в трубопроводе для восстановления штатного водоснабжения в сети. Из-за этого возможны кратковременные изменения качества воды по мутности», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что это необходимый технический момент, работники проведут промывку сети. Жителям пообещали сделать все возможное, чтобы восстановить холодное водоснабжение в штатном режиме.

Напомним, 19 января жители части Куйбышевского района Самары остались без воды из-за промерзания трубы. Работы завершили в ночь на 21 января.