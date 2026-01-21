Простуда и грипп активно пошли в «атаку» на жителей Омска и области

Грипп этого сезона в Омской области имеет следующие характеристики: стремительный подъем температуры до 38−39 градусов, общая слабость, насморк, а также кашель, который может сохраняться в течение 3−4 недель. Омичам рекомендуют при появлении перечисленных симптомов немедленно обратиться к врачу, который назначит обследование и адекватное лечение. Несвоевременное лечение может привести к тяжелым осложнениям, в частности, у людей, имеющих хронические заболевания.