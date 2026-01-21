Простуда и грипп активно пошли в «атаку» на жителей Омска и области

Заместитель начальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Омской области Зульфия Ахметова рассказала о текущей ситуации по ОРВИ и гриппу. Судя по данным ведомства, вирусы активно пошли в «атаку» на омичей.
За минувшую неделю в регионе зарегистрирован 6821 случай заболевания ОРВИ, что превысило уровень заболевания предыдущей недели. На прошлой неделе было зафиксировано 24 случая гриппа, а всего с начала эпидсезона зарегистрировано 252 случая заболевания гриппом. Преобладающим штаммом являются вирусы гриппа A, H3N2. Кроме того, продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирусы, боковирусы, аденовирусы и коронавирусы.
Грипп этого сезона в Омской области имеет следующие характеристики: стремительный подъем температуры до 38−39 градусов, общая слабость, насморк, а также кашель, который может сохраняться в течение 3−4 недель. Омичам рекомендуют при появлении перечисленных симптомов немедленно обратиться к врачу, который назначит обследование и адекватное лечение. Несвоевременное лечение может привести к тяжелым осложнениям, в частности, у людей, имеющих хронические заболевания.
Особое внимание к себе должны проявлять омские пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, сердечной недостаточностью — вирусные инфекции, в том числе грипп, способны ухудшить самочувствие. Также очень чувствительны к гриппу беременные женщины, роженицы и дети. У них даже может развиться смертельный респираторный дистресс-синдром.
По словам экспертов, пик заболеваемости гриппом и ОРВИ прогнозируется со второй половины января до середины марта. Поэтому по-прежнему актуальны такие рекомендации врачей, как соблюдение личной гигиены, отказ от посещения мест массового скопления людей, использование медицинских масок и санитайзеров, а также бережное отношение к своему здоровью.