Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области утвердили максимальные тарифы на платную парковку

Масксимальная плата за парковку изменилась на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области утвердили методику расчета платы за парковку транспорта. Постановление подписала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

Максимальна цена назначается «в зависимости от типа транспорта, исходя из начального размера платы за пользование парковкой в размере 85 рублей». Тариф для ТС категорий «А», «М» — 50 рублей в час, для категории «В» — 100 рублей в час, для иных категорий транпсорта — 195 рублей в час.

Постановление уже вступило в силу. Максимальная плата за использование парковочного пространства подлежит ежегодному пересмотру.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.