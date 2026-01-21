В Ростовской области утвердили максимальные тарифы на платную парковку

В Ростовской области утвердили методику расчета платы за парковку транспорта. Постановление подписала заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.
Максимальна цена назначается «в зависимости от типа транспорта, исходя из начального размера платы за пользование парковкой в размере 85 рублей». Тариф для ТС категорий «А», «М» — 50 рублей в час, для категории «В» — 100 рублей в час, для иных категорий транпсорта — 195 рублей в час.
Постановление уже вступило в силу. Максимальная плата за использование парковочного пространства подлежит ежегодному пересмотру.
