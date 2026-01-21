В Молдове самые высокие цены на жилье в Европе: За год житель страны может накопить только на 6 квадратных метров

Ионицэ: 2 средних зарплаты не хватит, чтобы купить даже 1 м² в столичном новострое.
Согласно подсчетам экономиста Вячеслава Ионицэ, за год работы, житель Кишинева со средней зарплатой по столице, сможет накопить всего на 6 квадратных метров жилья в новострое. И то, с учетом того, что вся зарплата будет уходить на покупку этих 6 квадратных метров жилья.
«Сейчас, 1 квадратный метр нового завершенного жилья составляет 2,2 средние зарплаты в Кишиневе. А средняя зарплата в Кишиневе на 20% выше, чем средняя зарплата по стране», — заявил Ионицэ в интернет-подкасте, уточнив, что в среднем, 1 квадратный метр нового жилья в столице стоит 1900 евро, в то время, как средняя зарплата по Кишиневу — 900 евро.
Эксперт подчеркнул, что соотношение средней зарплаты и способности купить на нее жилье в Молдове — самое высокое в Европе, и более чем вдвое выше, чем в столице Румынии.
«За 15 лет можно накопить на квартиру в 70 квадратных метров, с учетом сегодняшней зарплаты и нынешних цен на жилье. Молдова является самой дорогой страной в Европе в вопросе жилья, т.е., в нашей стране нужно больше всего прилагать финансовых усилий, чтобы купить квартиру. Например, чтобы купить квартиру в Бухаресте потребуется 7 лет».
