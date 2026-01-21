В Свердловском округе Иркутска 21 января снизят температуру в квартирах. Это связано с тем, что в микрорайоне Радужный теплоэнергетики будут ремонтировать насос на станции. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала оператора тепловых сетей.