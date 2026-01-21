Ричмонд
В Свердловском округе Иркутска 21 января снизят температуру в квартирах

Работы на насосной станции продлятся с 11:40 до 17:00.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском округе Иркутска 21 января снизят температуру в квартирах. Это связано с тем, что в микрорайоне Радужный теплоэнергетики будут ремонтировать насос на станции. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала оператора тепловых сетей.

— Работы продлятся с 11:40 до 17:00. После этого тепло вернется в дома, — уточнили в сообщении.

Поэтому необходимо заранее запастись теплыми вещами. Также помимо микрорайона Радужный, с временными неудобствами столкнутся те, кто живет в домах на улице Гончарова. Точные адреса и продолжительность работ смотрите в фотокарточке ниже.

Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.