В Свердловском округе Иркутска 21 января снизят температуру в квартирах. Это связано с тем, что в микрорайоне Радужный теплоэнергетики будут ремонтировать насос на станции. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала оператора тепловых сетей.
— Работы продлятся с 11:40 до 17:00. После этого тепло вернется в дома, — уточнили в сообщении.
Поэтому необходимо заранее запастись теплыми вещами. Также помимо микрорайона Радужный, с временными неудобствами столкнутся те, кто живет в домах на улице Гончарова. Точные адреса и продолжительность работ смотрите в фотокарточке ниже.
Фото: тг-канал оператора тепловых сетей.