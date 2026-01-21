Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ ждет пополнение

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Коза Бусинка с Городской фермы на ВДНХ в Москве ждет пополнение, она должна родить в конце апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе площадки.
«Коза Бусинка метис зааненской породы и двухцветный валийский козел Викинг, которые живут на Городской Ферме на ВДНХ, в конце прошлого года были на “свидании”. В итоге, как сообщил ветврач, теперь ожидается прибавление. Беременность у коз длится пять месяцев, так что в конце апреля Бусинка должна уже родить», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что сейчас Бусинка чувствует себя хорошо, она стала больше есть, что связано с ее положением.