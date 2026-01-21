МВД рассказало, как узнать, сколько сим-карт зарегистрированы на человека

В МВД предложили альтернативные способы проверки, включая обращение в службу поддержки или визит в офис мобильного оператора. Также там отметили, что у одного человека может быть не более 20 сим-карт — это лимит, установленный законом. Если в списке есть незнакомые номера, нужно отказаться от них.