МВД рассказало, как узнать, сколько сим-карт зарегистрированы на человека

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Чтобы выяснить, сколько на тебя зарегистрировано сим-карт, можно воспользоваться личным кабинетом на портале «Госуслуги», обратиться в службу поддержки или посетить офис мобильного оператора, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ совместно с порталом Объясняем.рф.
«Самый простой и надёжный способ узнать, сколько у вас сим-карт, — через портал госуслуг. Для этого нужно авторизоваться в своём профиле, перейти в раздел “Сим-карты” и посмотреть список номеров, оформленных на ваш паспорт», — говорится в сообщении.
В МВД предложили альтернативные способы проверки, включая обращение в службу поддержки или визит в офис мобильного оператора. Также там отметили, что у одного человека может быть не более 20 сим-карт — это лимит, установленный законом. Если в списке есть незнакомые номера, нужно отказаться от них.
«Это можно сделать прямо на Госуслугах или в салоне связи. Также, если основной номер не отображается, возможно, он был зарегистрирован на старый паспорт. В этом случае нужно обратиться к оператору для обновления данных», — отмечается в публикации.
Правоохранители также посоветовали проверить все сим-карты, оформленные на документы человека, в том числе недействительные, так как иногда на один паспорт регистрируют номера для детей, родителей или «на всякий случай».
«Проверка займёт несколько минут, но поможет избежать блокировки и защитит от возможного мошеннического оформления номеров без вашего ведома», — говорится в сообщении.
В ведомстве заключили, что на «Госуслугах» также можно поставить самозапрет на оформление новых сим-карт.