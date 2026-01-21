Ричмонд
73 участка дорог в области признали аварийно-опасными

15 человек погибли, 433 — получили травмы различной степени тяжести в ДТП на этих участках в 2025-м году.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области по итогам 2025 года выявили 73 аварийно-опасных участка, на которых случилось 301 ДТП. Печальной статистикой поделились 21 января, после заседания проектного офиса по безопасности дорожного движения, в региональной Госавтоинспекции.

На повестке заседания был вопрос об устранении этих опасных дорожных зон. В ГАИ подчеркнули, что эксперты планируют совместные выезды на трассы для разработки экстренных мер по повышению безопасности.

Кстати, накануне в Воронеже на улице Тепличной произошло ДТП, в котором получили травмы трое местных жителей. 25-летний водитель «Тойоты Камри», выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности маневра. Он врезался в «пятнашку», за рулем которой находилась 43-летняя женщина. В результате медицинская помощь потребовалась обоим водителям и 58-летней пассажирке иномарки.