Омские депутаты разобрались в причинах роста числа аварий на теплосетях

В среду, 21 января, в Омском городском совете комитет по вопросам ЖКХ обсудил проблему большого числа аварий на теплосетях в текущем отопительном сезоне. Депутатов в итоге подвели к выводу: результаты проводимой сейчас модернизации сетей будут заметны через несколько лет, а пока придется потерпеть.
Чиновники и представители ресурсоснабжающих компаний уточнили, что за названные несколько лет в нормативное состояние приведут наибольший объем коммуникаций.
В последние годы с авариями на теплосетях ситуация особенно острая, они очень часто приводят к перебоям с теплом в жилых домах и на социальных объектах.
Первый замдиректора департамента городского хозяйства (ДГХ) Михаил Горчаков сообщил: в мэрии еженедельно проводятся заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса города с участием руководителей ресурсоснабжающих предприятий. Текущие вопросы решаются на еженедельных заседаниях окружных штабов. Информация о каждом отключении от отопления какого-либо объекта поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу и в обязательном порядке фиксируется в реестре отключений систем жизнеобеспечения по Омску, сообщил «Омскрегион».
«При возникновении повреждений на тепловых сетях ресурсоснабжающими организациями в минимальные сроки проводятся ремонтные работы с отключением потребителей от услуг теплоснабжения», — отметил чиновник.
Депутаты оспорили это: по их словам, к ним постоянно обращаются горожане с жалобами на коммунальные аварии, из-за чего тепло в домах пропадает. Недовольны парламентарии и тем, что сами часто наблюдают, когда проезжают по городу, что долгими неделями у разрытых из-за аварий сетей нет никаких рабочих.
Всего за время отопительного сезона-2025−26 пока на сетях АО «Омск РТС» зафиксировано 89 повреждений с отключением 4102 объектов.
Глава комитета Сергей Фролов отметил, что на сегодня прошла ровно половина текущего отопительного периода и, по официальной статистике, есть рост числа аварий в сравнении с прошлогодними показателями.
«С начала отопительного периода, а он у нас наступил с 22 сентября, на тепловых сетях “Тепловой компании” было зарегистрировано 1002 повреждения с отключением 9406 потребителей, тогда как в прошлый отчетный период — 913, а на сетях “Омск РТС” — 79. Видим, что идет увеличение числа повреждений», — добавил депутат.
Гендиректор муниципальной «Тепловой компании» Владимир Дмитриев согласился, что «статистика — вещь упрямая, спорить с ней бессмысленно». Обстановка в самом деле сложная, но все системы работают удовлетворительно, а возникающие аварии отрабатываются в текущем режиме.
Он связал ситуацию с авариями с большим процентом износа тепловых сетей и тем, что много лет их капремонт не проводился в необходимом объеме. На сегодня городские сети изношены на 78%.
«В связи с высоким процентом износа тепловых сетей и недостаточным финансированием работ по капитальному ремонту тепловых сетей в текущем году наблюдается увеличение количества повреждений. Вместе с тем в рамках федерального проекта “Модернизация коммунальной инфраструктуры” национального проекта “Инфраструктура для жизни” в 2025 году был проведен капитальный ремонт 11 участков тепловых сетей протяженностью более 30 км. На десяти участках восстановлено нарушенное благоустройство, проведение ремонта еще на одном участке будет продолжено в текущем году», — сообщил глава компании.
Кроме того, в 2026 году запланировано проведение капремонта по названному нацпроекту на девяти участках теплосетей в 17,7 км на общую сумму 320 млн рублей.
«…в наличии у нас имеются все материалы для ремонта 12 участков протяженностью более 25 километров. Реализация мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения позволит повысить надежность теплоснабжения существующих потребителей, уменьшить потери тепловой энергии», — добавил тот же Дмитриев.
Главный инженер АО «Омск РТС» Сергей Мозгонов, в свою очередь, сообщил, что ТЭЦ-2, которая вызывала самые большие опасения, сейчас работает штатно. Главный инженер АО «ТГК-11» Сергей Цуканов же отметил, что на ТЭЦ-5 тоже нет больших вопросов, там отключений отопления и отклонений от температурного графика не допустили.
У всех трех ресурсоснабжающих организаций есть утвержденные планы модернизации сетей. В итоге к 2030 году после их выполнения омичи увидят ощутимые результаты, когда аварийность сетей явно снизится.
В итоге озвученную информацию депутаты приняли к сведению.
