Омские депутаты разобрались в причинах роста числа аварий на теплосетях

Депутаты оспорили это: по их словам, к ним постоянно обращаются горожане с жалобами на коммунальные аварии, из-за чего тепло в домах пропадает. Недовольны парламентарии и тем, что сами часто наблюдают, когда проезжают по городу, что долгими неделями у разрытых из-за аварий сетей нет никаких рабочих.