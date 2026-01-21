Халява, приди: какие учреждения в Калининграде можно бесплатно посетить в День студента

25 января в России отмечают двойной праздник: Татьянин день, посвящённый святой Татиане Римской, и День российского студенчества. Традиционно с этой датой связаны скидки и акции. «Клопс» рассказывает, какие учреждения можно будет посетить по особым правилам.
Калининградский областной историко-художественный музей
25 января музей открывает бесплатный вход для студентов-очников и всех Татьян. Первым необходимо будет предъявить в кассе студенческий билет, а вторым — документ, удостверяющий личность.
Акция действует во всех объектах КОИХМ: «Форт № 5», «Бункер» и Литературный музей в Чистых прудах.
Кроме того, в этот день все посетители могут бесплатно принять участие в тематических экскурсиях. Нужно только приобрести входной билет (для студентов и Татьян вход свободный).
В 12:00 проходит исторический экскурс «Кёнигсберг-45. Последний штурм» на трёхмерной панораме. В 13:00 начинается кураторская прогулка «Древние воины Янтарного края».
Музей янтаря
Бесплатно посетить выставки смогут Татьяны (при предъявлении документа, подтверждающего личность) и студенты любых отделений (со студенческим билетом).
Калининградский музей изобразительных искусств
Все Татьяны смогут бесплатно посетить выставки музея при предъявлении документа, подтверждающего личность.
Владельцы Пушкинской карты смогут по одному билету осмотреть все экспозиции, включая временные и постоянные. Бесплатный вход распространяется на временные выставки «Щелкунчик и другие новогодние истории», «Герои России: от Куликовской битвы до современности» и «Театр скульптуры».
«Дом китобоя»
Музей предоставляет бесплатный вход для студентов при предъявлении студенческого билета.
Парк «Юность»
25 января на аттракционах парка действует акция: при покупке одного билета могут кататься вдвоём все Татьяны и студенты.
Для участия необходимо предъявить кассиру документ, подтверждающий имя (для Татьян) или студенческий билет. Акция распространяется на все аттракционы, за исключением «Солнышко», «Летающие драконы», «Чайная пара», «Автодром» и катка.