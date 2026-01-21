Ручное управление авто через 20 лет будет экзотикой, считает Никитин

В России в рамках эксперимента беспилотные грузовики в настоящее время курсируют на трассе М-11 «Нева» с 2023 года, с начала апреля прошлого года — на ЦКАД. В августе прошлого года беспилотный тягач впервые проехал и по М-12 «Восток». В августе 2018 года беспилотные автомобили «Яндекса» начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года «Яндекс» в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории «Сириус».