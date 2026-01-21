Ричмонд
Ручное управление авто через 20 лет будет экзотикой, считает Никитин

Никитин: ручное управление авто через 20 лет будет экзотикой, как езда верхом.

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ручное управление автомобилем в России через 20 лет будет экзотикой, как поездки верхом на лошади, считает министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Поверьте, лет через 20 ручное управление автомобилем будет такой же экзотикой, как поездки верхом. Скорее всего, это будет, но на полигонах на каких-то, в удовольствие», — сказал Никитин, комментируя развитие беспилотных автомобилей на коллегии Минтранса РФ по науке.

«Так же как сейчас, на лошади идут заниматься спортом, но никто по Москве верхом не скачет», — продолжил министр.

В России в рамках эксперимента беспилотные грузовики в настоящее время курсируют на трассе М-11 «Нева» с 2023 года, с начала апреля прошлого года — на ЦКАД. В августе прошлого года беспилотный тягач впервые проехал и по М-12 «Восток». В августе 2018 года беспилотные автомобили «Яндекса» начали перевозить пассажиров в татарстанском Иннополисе. С июня 2023 года беспилотные такси компании тестируются в московском районе Ясенево, а осенью того же года «Яндекс» в тестовом режиме запустил такие такси рядом с Сочи, на федеральной территории «Сириус».

