Петербурженка отсудила 150 тысяч рублей за то, что сын проткнул живот на улице

Однако суд это возражение отклонил. Ребенок получил травму на земельном участке, который относится к государственной собственности и находится в ведении именно районной администрации. Суд также отметил, что на этом участке нет никаких самовольных построек, которые могли бы перекладывать ответственность на другой комитет.