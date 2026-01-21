Ричмонд
Петербурженка отсудила 150 тысяч рублей за то, что сын проткнул живот на улице

Мальчик напоролся на железный уголок и ударился головой.

Источник: Комсомольская правда

Фрунзенский районный суд встал на сторону матери мальчика, который серьезно пострадал во время прогулки. Суд постановил, что администрация Фрунзенского района должна выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 3 тысячи рублей государственной пошлины.

В сентябре 2024 года женщина гуляла с сыном, мальчик споткнулся и упал. Он напоролся животом на торчащий из земли железный уголок и ударился головой о камень. Врачи диагностировали проникающее ранение живота, закрытую рану и ушиб передней брюшной стенки.

— Представитель администрации района в суде возражал против иска. Он заявил, что за состояние таких участков и демонтаж опасных предметов отвечает не районная администрация, а городской Комитет по контролю за имуществом, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако суд это возражение отклонил. Ребенок получил травму на земельном участке, который относится к государственной собственности и находится в ведении именно районной администрации. Суд также отметил, что на этом участке нет никаких самовольных построек, которые могли бы перекладывать ответственность на другой комитет.