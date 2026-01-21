Петербурженка отсудила 150 тысяч рублей за то, что сын проткнул живот на улице

Фрунзенский районный суд встал на сторону матери мальчика, который серьезно пострадал во время прогулки. Суд постановил, что администрация Фрунзенского района должна выплатить 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 3 тысячи рублей государственной пошлины.
В сентябре 2024 года женщина гуляла с сыном, мальчик споткнулся и упал. Он напоролся животом на торчащий из земли железный уголок и ударился головой о камень. Врачи диагностировали проникающее ранение живота, закрытую рану и ушиб передней брюшной стенки.
— Представитель администрации района в суде возражал против иска. Он заявил, что за состояние таких участков и демонтаж опасных предметов отвечает не районная администрация, а городской Комитет по контролю за имуществом, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Однако суд это возражение отклонил. Ребенок получил травму на земельном участке, который относится к государственной собственности и находится в ведении именно районной администрации. Суд также отметил, что на этом участке нет никаких самовольных построек, которые могли бы перекладывать ответственность на другой комитет.